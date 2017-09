Eine Neuentdeckung mit Berlin-Bezug

Im NoonSong am kommenden Sonnabend wird das Chorensemble sirventes berlin das Stück 'An den Flüssen Babylons' von Johann Philipp Kirnberger singen.

Kirnberger ist kaum bekannt. Er wirkte in der Mitte des 18. Jahrhunderts am Preussischen Hof in Potsdam, Rheinsberg und Berlin, zunächst als Geiger, dann auch als Kapellmeister und Kompositionslehrer der Anna Amalia von Preussen.