30 Minuten Himmel - die musikalische Andacht 'NoonSong'

An jedem Sonnabend-Mittag strömen viele Menschen in die Kirche Am Hohenzollernplatz. Sie schätzen die geistliche Musik, die die Kirche erfüllt.

Das Chor-Ensemble sirventes berlin mit dem künstlerischen Leiter Stefan Schuck präsentiert musikalische Entdeckungen, Stücke aus alter Zeit bis in unsere Gegenwart.

Für den kommenden Sonnabend steht eine Wieder-Entdeckung an: Carl Reinthalers Psalmvertonung "Ich will singen von der Gnade des Herren" erklingt erstmals im NoonSong.

Der Komponist lebte im 19. Jahrhundert (1822 - 1896).