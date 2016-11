Adventskonzert 03. Dezember 2016, 18 Uhr – Motion String Orchestra!

Liebe Musikgenießerinnen und Genießer,in unserem neuen Konzert-Programm für die Saison 2016/17 haben wir Ihnen wieder eine große Auswahl von wunderbaren Konzerten zusammengestellt.Staunen Sie über unser Jugendorchester, die Vivaldi Young Philharmonics unter der Leitung von Piotr Prysiaznik, das die eigenen Lernerfolge in regelmäßigen Konzerten präsentiert – und das kostenlos.Genießen Sie mit dem Motion String Orchestra berühmten Stücke wie Vivaldis Vierjahreszeiten, Kompositionen von Bach, Telemann und vielen mehr – allesamt Perlen des Barock und der Klassischen Musik – und starten Sie beschwingt in den musikalischen Frühling.Gönnen Sie sich eine Auszeit und lassen Sie sich in die Kraft und Emotionen der klassischen Musik entführen. Die Klänge berühren Herz und Seele zugleich - hierzu laden wir Sie herzlich ein.3. Dez. 2016 um 18:00 Uhr "Adventskonzert"Ort: Auen Kirche, Wilhelmsaue 119, 10715 BerlinKonzertkarten gibt es bei EVENTIM (www.eventim.de)oder bei uns unter der Telefonnummer: 030 345 402 20.Restkarten sind gegebenenfalls an der Abendkasse zu haben.Adventskonzert Programm:A. Vivaldi: Concerto grosso d – Moll op. 3 Nr.11, Konzert für Violine Op. 8 RV 315G. P. Telemann: Concerto für Viola G -DurA. Jarzebski: Tamburetta, ChromaticaJ. S. Bach: Concerto für Oboe BWV 1055A. Corelli: Concerto grosso op.6 Nr.8 ,,Fatto per la notte di natale’’G. B. Pergolesi: Concerto für Querflöte G - DurSolisten:Violine - Piotr PrysiaznikOboe - Dina HeidingerViola - Sebastian SokolFlöte - Rita D’ArcangeloAlle Informationen finden Sie auch unter: http://www.classic-music-for-motion.com