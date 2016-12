Busfahrt nach Wittenberg

Berlin: Fehrbelliner Platz |

Wilmersdorf. An der Seite von Entertainer Norbert Wohlan begeben sich Reiselustige am Sonnabend, 10. Dezember, auf eine Fahrt in die Lutherstadt Wittenberg. Um 11 Uhr erfolgt die Abfahrt per Bus vor dem früheren Rathaus Wilmersdorf am Fehrbelliner Platz. In Wittenberg angelangt, unternehmen die Teilnehmer eine Erkundung mit der Altstadtbahn und folgen Luthers Spuren. Der Preis inklusive Kaffee, Kuchen, Sektempfang und Unterhaltung: 43,50 Euro. Ob noch Plätze frei sind, erfährt man unter 216 29 58 oder unter 0177/627 78 54. tsc