Christmastime in Love! (Klassisches Advents Konzert - AuenKirche Berlin)

Christmastime in Love!



02. Dezember 2017, 19:00 Uhr in der Auen Kirche, Wilhelmsaue 118a, 10715 Berlin



Konzert wird vom Motion String Orchestra gespielt unter der Leitung von Piotr Prysiaznik



Programm

Georg Philipp Telemann: Suite „Don Quichotte“

Johann Sebastian Bach: Konzert für zwei Violinen in d-Moll BWV 1043

Ennio Morricone: Gabriel´s Oboes, Love Thema aus „Cinema Paradiso“

Johann David Heinichen: Konzert für Oboe d’more Seibel 228

Antonio Vivaldi: Konzert für Violine RV 297 „Der Winter“, Concerto grosso RV 578



15 Minutige Pause! Gern mit Sekt, Wein und Wasser



Solisten

Violine Solo - Piotr Prysiaznik

Oboe Solo - Dina Heidinger

Violine Solo - Franziska Grill-Genetzke



TICKET PREIS

Karten 32,00€ und

Ermässigt 28,00€

(für Rentner_innen und Kinder bis 9. Jahren)



TICKETS KAUF:

Tickets auch direkt bei Classic Music for Motion

Unter: 030 345 402 20



Abendkasse 1. Std. vor Konzertbeginn



Einlass: 18:30 Uhr



Informationen

Veranstalter: Classic Music for Motion

www.classic-music-for-motion.com

Keine Reisekostenerstattung bei Absage oder Verlegung des Konzertes. Der Besucher wird gebeten, sich vor Reiseantritt zu informieren, ob das Konzert wie geplantstattfindet.