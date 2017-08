Erstes Sommerstricken beim 50. Rheingauer Weinbrunnen am 20. August 2017

Wolllust und Weingenuß – eine Sommerfreude für jeden Strickfan.

Stricken unter blauem Himmel

Das erste Sommerstricken findet am Sonntag, 20. August 2017 um 17:00 Uhr beim 50. Rheingauer Weinbrunnen auf dem Rüdesheimer Platz in Wilmersdorf statt.KNITMargrit strickt nachhaltig mit interessierten Strickneugierigen, Geübten und Strickliebhabern das passende stylische Sommerarmband. Das Herz des Rüdesheimer Platzes ist ein besonders hübsch angelegter Blumengarten. Neben Rosenbeten werden beim ersten Sommerstricken mit KNITMargrit farblich passende Armreifen entstehen. Textilgarn in stylischen Farben, ein Glas Wein und kleine Knabbereien.Bitte anmelden: info@knitmargrit.de Mehr Infos: www.knitmargrit.de

Nachhaltiges Stricken bietet sich gerade im August draußen im Rüdesheimer Kiez an. Die Stimmung zum 50. Rheingauer Weinbrunnen ist einladend. Die unterschiedlichsten Menschen sitzen gemeinsam in kleinen oder größeren Gruppen, reden und genießen den Wein. Jetzt initiert KNITMargrit das erste Sommerstricken. Im lockeren Austausch übers Stricken möchte Margrit von KNITMargrit Alt und Jung zusammenbringen. Denn nur so lernen die Strickfans voneinander und fachsimplen über ihr Lieblingsstrickthema.Stricken macht erst richtig Spaß in einer gemütlichen Strickgemeinschaft. So ist es Margrit von KNITMargrit besonders wichtig in ihrem Kiez Menschen zusammenzubringen. Ihre Oma hat Margrit das Stricken im Alter von neun Jahren beigebracht. Besonders begeistert gibt KNITMargrit heute die Stricktradition an alle Strickinteressierte weiter. Mittlerweile strickt KNITMargrit täglich Armbänder, Sommerpullis, Mützen und ganz Homestrickstücke.