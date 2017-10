Exponate zum Wandel der Zeit

Berlin: Galerie Wilhelmsaue |

Wilmersdorf.

Gerade vom Veranstalter "Diamona & Harnisch" sowie "art affairs" eröffnet, läuft in der Galerie Wilhelmsaue, Wilhelmsaue 32, noch bis zum 24. November die Ausstellung "Transformation". 19 Künstler präsentieren mit ihren Exponaten ihre konzeptionellen und im Kontext der Entwicklung stehenden Positionen zum Wandel der Zeit und reflektieren die spektakulären Fortschritte auf ihre persönliche Weise. Geöffnet ist freitags von 16 bis 19 Uhr und sonnabends von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung per E-Mail transformation@artaffairs.de oder über die Homepage www.artaffairs.de . Begleitete Rundgänge sind jeweils um 16 Uhr geplant am 21. Oktober, 11. November und 18. November.