Ferienprogramm im Jugendhaus

Berlin: Haus der Jugend Anne Frank |

Wilmersdorf. Sportlich-spaßige Aktivitäten bestimmen das Programm beim Schlussspurt des Winterferienprogramms im Haus der Jugend Anne Frank, Mecklenburgische Straße 15. Am Donnerstag, 2. Februar, steht ein FIFA-Fußballturnier am Computer auf dem Programm, parallel dazu bastelt eine Gruppe. Am Freitag, 3. Februar, folgt ein Kicker- und Tischtennis-China-Wettkampf, zwischendurch wird gemeinsam gekocht. Jeweils von 12 bis 19 Uhr ist kostenlose Unterhaltung garantiert. tsc