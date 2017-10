Frauen singen - Musikalische Andacht 'NoonSong'

Seit neun Jahren gibt es die musikalische Andacht 'NoonSong', aber zum ersten Mal werden acht Sängerinnen des Chor-Ensembles sirventes berlin den NoonSong gestalten. Sonst sind es immer vier Männer- und vier Frauenstimmen.



Eigentlich gibt es im Bereich der geistlichen Musik eine erstaunliche Fülle an Stücken für Oberstimmen.

In der Renaissance oder Barockzeit schrieben Komponisten diese Werke entweder für Knabenchöre oder für Privatandachten musikliebender Nonnen. In der Öffentlichkeit war diese Musik also kaum zu hören.



Alle Stücke erklingen erstmals im NoonSong.