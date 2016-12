Ins Theater mit dem UHW

Berlin: Komödie am Kurfürstendamm |

Spandau. Ins Theater geht es am 15. Februar wieder mit dem Bezirksverband Spandau des Unionhilfswerks Berlin (UHW). Diesmal steht „Im Sommer wohnt er unten“ in der Komödie am Ku’damm auf dem Programm. Bei zügiger Anmeldung ist der Eintritt ermäßigt. Die Karte inklusive Garderobe und Getränk kostet dann 25 Euro. Der Vorhang hebt sich um 20 Uhr am Kurfürstendamm 206. Anmeldung unter 362 54 10. Nächster Termin zum Vormerken ist der 22. Februar. Dann zeigt das Schloßparktheater „Harold und Maude“ ab 20 Uhr. Der Eigenanteil mit dem UHW kostet 15 Euro. uk