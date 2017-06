Konzerte zum Feierabend

Berlin: IBZ Internationales Begegnungszentrum der Wissenschaft Berlin |

Wilmersdorf. Sommerliche Clubkonzerte sollen Besuchern des Internationalen Begegnungszentrums der Wissenschaft (IBZ), Wiesbadener Straße 18, den Feierabend versüßen. Am Mittwoch, 28. Juni, spielt das Fareasttrio; am Mittwoch, 26. Juli, die Swingband Stachelitis und am Mittwoch, 23. August, sind die Tangomusiker von Volco & Gignoli dran. Beginn ist jeweils ab 17 Uhr, Eintritt frei. tsc