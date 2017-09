Musikalische Andacht 'NoonSong' am Sonnabend-Mittag

Kann man sich berühren lassen von Musik, die um 1500 herum geschrieben wurde? Dass das geht, wird das Chor-Ensemble sirventes berlin am kommenden Sonnabend wieder zeigen. Viele Besucher kommen an jedem Sonnabend in die Kirche Am Hohenzollernplatz um 12 Uhr, um diese '30 Minuten Himmel' zu erleben.