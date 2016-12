Neujahrskonzert für Feueraffen

Berlin: IBZ Internationales Begegnungszentrum der Wissenschaft Berlin |

Wilmersdorf. Feurige Klänge ertönen beim Neujahrskonzert im Internationalen Begegnungszentrum (IBZ), Wiesbadener Straße 18, am Sonnabend, 7. Januar. Ab 18 Uhr gestalten die Musiker Andrey Ur an der Violine und Elena Welker am Klavier ein Programm zur Einstimmung ins chinesische Jahr des Feueraffen. Stücke von Bizet und Vivaldi gehören ebenso dazu wie moderne ungarische Lieder. Wer zuhören will, kann eine Kleinigkeit spenden. tsc