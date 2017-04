Porträtwerkstatt für jedermann

Berlin: Kommunale Galerie |

Wilmersdorf.

Die Ausstellung „Sofort Bild Portrait“ zeigt Portraits mit einer Sofortbildkamera von Oliver Blohm. Für die Dauer der Schau, die bis 4. Juni in der Kommunalen Galerie Berlin, Hohenzollerndamm 176, zu sehen ist, verwandelt der Künstler den Projektraum in eine Portraitwerkstatt. Besucher können einen Termin für ein Portrait vereinbaren. Die Ausstellung füllt sich dann mit Bildern. Interessenten schreiben an: mail@oliverblohm.com. Geöffnet ist Di- Fr 10-17 Uhr, Mi 10-19 Uhr und So 11-17 Uhr. Der Eintritt ist frei.