Rüdi-Schüler auf der Bühne: Musical-AG beflügelt Kinderkarrieren

Wilmersdorf. Als Sprungbrett für Herausforderungen auf höherem Gesangs- und Tanzniveau erweist sich erneut die Musical-AG der Grundschule am Rüdesheimer Platz.

Inzwischen sind schon drei Gruppen von ehemaligen Teilnehmern auf einen Leistungsstand gekommen, um im Friedenauer Jugendzentrum Burg weiterführenden Musicalunterricht zu bekommen.Es handelt sich um 25 Kinder aus der Grundschule, davon 15 ehemalige und zehn aktuelle. Sie wirken gemeinsam mit Talenten aus anderen Bildungseinrichtungen im Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg in einem Familienmusical für Zuschauer ab zehn Jahre mit. Das Stück „Planet Ozz oder die Reise in die Smaragdenstadt“ unter der künstlerischen Leitung von Claudia Balko und Wendy Kamp läuft ab Sonnabend, 4. März, immer sonnabends und sonntags um 16 Uhr zum Eintritt von 16 Euro, ermäßigt 12 Euro. Tickets lassen sich reservieren unter www.planetarium.berlin oder unter

42 18 45 10.