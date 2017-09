Schnupperwochenende für Laiendarsteller: Mit Kurzvideo bewerben

Schmargendorf. Neulinge der Film- und Theaterbranche im Alter zwischen 16 und 26 Jahren aufgemerkt!

Weitere Informationen gibt es unter http://www.filmschauspielschule.de/schule/kennenlernen/

Die Filmschauspielschule Berlin, Mecklenburgische Straße 32, bietet vom 29. September bis zum 1. Oktober ein Schnupperwochenende mit Sprech- und Schauspieltraining sowie einem Probe-Casting an. Für die Bewerbung zu dem dreitägigen, kostenlosen Seminar müssen die Teilnehmer vorab ein ein- bis dreiminütiges Video einreichen und sollten ernsthaftes Interesse an einer Ausbildung im Film- und Theaterbereich mitbringen.Bewerber speichern ihr Video im Dateiformat mpg2 oder mp4 zum Thema "Wer bin ich" auf einem der gängigen Speichermedien (USB, DVD) ab und schicken es zusammen mit Foto und Lebenslauf per Post an die Filmschauspielschule Berlin, Mecklenburgische Straße 32, 14197 Berlin. Am liebsten aber würden sich die Verantwortlichen die Bewerbungsvideos auf YouTube ansehen.