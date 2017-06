Texte von Erich Kästner

Wilmersdorf.

Erich Kästner gehörte zu Wilmersdorf – und bis heute erzählt der Ortsteil über ihn. Sein Leben und Wirken rund um den Prager Platz thematisiert die SPD-Abgeordnete Franziska Becker (SPD) bei der nächsten Ausgabe ihrer Veranstaltungsreihe über Dichter aus der Nachbarschaft am Dienstag, 20. Juni. Ab 19 Uhr bringt Schausprecher Dirk Lausch Texte von Kästner zu Gehör und führt dann eine Diskussion mit Becker und dem Publikum. Wer teilnehmen will, meldet sich vorab per E-Mail an unter franziska.becker@spd.parlament-berlin.de oder unter86 31 96 53.