Theater in der Reemtsma-Fabrik

Schmargendorf. Zum zweiten Mal nutzt die Filmschauspielschule Berlin die frühere Reemtsma-Zigarettenfabrik an der Mecklenburgischen Straße 32 als Kulisse für eine Theateraufführung. Um 19 Uhr am 5., 12. und 19. Mai sowie 6. Juni werden Besucher im Veranstaltungsraum namens „Black Box“ Zeugen des Dramas „Fegefeuer in Ingolstadt“, einem Stück der Autorin Marieluise Fleißer, das 1924 Premiere feierte und von religiösem Fanatismus, Denunziation und Mobbing handelt. Wer das Schicksal der schwangeren Gymnasiastin Olga erleben will, kann bei freiem Eintritt und ohne Reservierung erscheinen.