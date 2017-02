Triple Sec spielen im IBZ

Berlin: IBZ Internationales Begegnungszentrum der Wissenschaft Berlin |

Wilmersdorf. Petra Zeigler, Jean-Theo Jost und Uwe Streibel kennt man eigentlich als musikalisches Trio „Triple Sec“. Was die Drei in 20 Jahren so alles komponiert haben, geben sie bei einem Konzert am Donnerstag, 16. Februar, ab 19.30 Uhr zum Besten im Internationalen Begegnungszentrum der Wissenschaft (IBZ), Wiesbadener Straße 18. Der Eintritt ist frei. tsc