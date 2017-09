Vernissage und kleines Hauskonzert

Wir möchten Sie am Sonnabend, den 14.Oktober von 14-19 Uhr zu einer ganz besonderen Vernissage einladen.

Für Groß und Klein, Jung und Alt, Geschäftsleute, Kunstliebhaber, Gesundheitsorientierte.



In den Räumen der Naturheilpraxis erdrot erwartet sie eine Ausstellung mit Bildern der Künstlerin Margret Döring. Mit einem Stück leckeren frisch gebackenen Kuchen und einer Tasse Kaffee können Sie den Klängen eines außergewöhnlichen klassischen Duetts mit Cello und Geige lauschen. Weitere Überraschungen warten auf Sie.



Weitere Infos nur per Mail.



Anmeldung erbeten! 0179-6221592 oder post@praxis-erdrot.de



Wir freuen uns auf Sie!