Berlin: Freie Volksbühne |

Wilmersdorf. Was das Deutsche Theater für seine Besucher in petto hat, erfahren Besucher der Freien Volksbühne Berlin, Ruhrstraße 6, am Montag, 24. Oktober. Dann gibt Intendant Ulrich Khuon der Moderatorin Alice Ströver Einblicke in das Herbstprogramm seines Hauses und sagt auch, was es mit dem aktuellen Motto auf sich hat: „Keine Angst vor niemandem“. Gäste sind zur Veranstaltung der Reihe Montagskultur ab 19.30 Uhr kostenlos willkommen. tsc