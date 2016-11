Winterbasar der Hebel-Schule

Berlin: Johann-Peter-Hebel-Schule |

Wilmersdorf. Was zuvor in 30 Jahren gelang, findet auch 2016 seine Fortsetzung: der kostenlose Winterbasar der Johann-Peter-Hebel-Schule, Emser Straße 50. Am Freitag, 25. November, verwandeln die Kinder ihre Klassenräume und das Schulhaus von 16 bis 19 Uhr wieder zur Handelsfläche. Aktionen zum Basteln und Spielen und Verkaufsstände wechseln dabei mit kulinarischen Angeboten und laden zum Bummel ein. Auch ehemalige Schüler und Lehrer sind eingeladen. tsc