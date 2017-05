FDP kritisiert voreiliges Workshop-Verfahren zum Westkreuz

Am Dienstag den 9. Mai 2017 lud das Bezirksamt Anwohner und Initiativen

zur Auftaktveranstaltung für ein Workshop-Verfahren rund um das Thema

"Westkreuzpark" ein. In seiner Ankündigung schriebt das Bezirksamt, dass

vor Ort ein landschaftsplanerisches Gutachten für den Bereich Westkreuz

vorgestellt werden solle und die Bürger die Gelegenheit hätten, Anregungen

zu äußern. Die FDP-Fraktion in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf begrüßt

grundsätzlich den Ansatz, frühzeitig auf Bürger zuzugehen und sie in alle

Punkte des Verfahrens einzubinden. Nach Auffassung der Freien Demokraten

wird hier jedoch den Anwohnern eine Beteiligung vorgegaukelt. Dies ist zum

derzeitigen Zeitpunkt des Verfahrens allerdings schlicht unseriös.



Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende, Felix Recke, erklärt dazu:



"Frühe Bürgerbeteiligung ist grundsätzlich immer richtig, um alle

Beteiligten einzubeziehen. Viel zu oft haben wir im Bezirk schon gesehen,

was passiert, wenn Bürgerinnen und Bürger zu spät gefragt werden. Leider

ist das jetzige Workshop-Verfahren bloße Augenwischerei. Die Rot-Grün-Rote

Zählgemeinschaft hat die Entscheidung getroffen, aus der Brache am

Westkreuz einen Park zu machen. Dies geschah aber ohne Einbindung der

Beteiligten - und vor allem ohne eine vorherige Klärung der

Eigentumsrechte. Auch eine Absprache mit den Betroffenen, wie

beispielsweise den Kleingärtnern, hat zu keinem Zeitpunkt stattgefunden.

Eine bloße Änderung des Flächennutzungsplans führt noch lange nicht zu

einer Gestaltung als Park. Es bleibt weiter unklar, wie der Kaufpreis in

zweistelliger Millionenhöhe finanziert werden soll. Wenn die Bahn

tatsächlich an einen privaten Investor verkauft, kann nicht über das

Eigentumsrecht hinweg entschieden werden."



Die FDP-Fraktion in der BVV wird das Verfahren weiter kritisch begleiten

und fordert nochmals alle Beteiligten auf, aufgrund der angespannten

Situation auf dem Wohnungsmarkt endlich ernsthaft über Wohnungsbau zu

sprechen und diesen auch zu ermöglichen.

