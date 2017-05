Literaturabend über Else Ury

Wilmersdorf.

Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Literatur, Politik&Biographie – Autorinnen und Autoren aus unserer Nachbarschaft“ legt die SPD-Abgeordnete jetzt nach und widmet sich der Jugendbuchspezialistin Else Ury. Am Montag, 29. Mai, gestalten Barbara Asper, Hannelore Kempin, Bettina Münchmeyer-Schöneberg mit Becker im Kiezbüro in der Fechnerstraße 6a ab 19 Uhr einen Themenabend zu Ehren Urys und beleuchten ihre wichtigsten Werke. Wer kostenlos teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail franziska.becker@spd.parlament-berlin.de oder unter86 31 96 53 an.