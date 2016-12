Benefizkonzert für Hospizarbeit

Neukölln.

Mit einem Benefizkonzert am 16. Dezember möchte die Unionhilfswerk Stiftung auf Weihnachten einstimmen. Der Staats- und Knabenchor an der Universität der Künste (UdK) präsentiert ab 19 Uhr unter dem Titel „Nun singet und seid froh“ internationale Advents- und Weihnachtslieder im Joseph-Joachim-Konzertsaal der UdK in der Bundesallee 1-12. Der Erlös des Konzertes kommt der „AltersHospizarbeit“ des Unionhilfswerks zugute. In dem Projekt werden Pflegekräfte, Ehrenamtliche und Angehörige in Pflegeheimen der Stiftung betreut. Karten zu 25, 35 und 50 Euro gibt es unter42 26 58 22 oder unter www.stiftung.unionhilfswerk.de