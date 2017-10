Buntes Ferienprogramm

Berlin: Haus der Jugend Anne Frank |

Wilmersdorf.

Das Haus der Jugend Anne Frank in der Mecklenburgischen Straße 15 bietet in den Herbstferien noch bis Sonnabend, 4. November, täglich von 12 bis 19 Uhr ein Ferienprogramm mit Sport, Tanzen, Kochen, Musik, Instrumentenbau, Bouldern, Einradfahren und Akrobatik und vielem mehr an. Kinder und Jugendliche können unangemeldet und kostenfrei an den Angeboten teilnehmen. Zusätzlich gibt einen offenen Bereich mit Tischtennis, Billard, Kicker und Snacks. Das Programm und weitere Informationen sind unter

83 22 36 51 (ab 14 Uhr) und unter www.hdj-annefrank.de erhältlich.