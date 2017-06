Gartenfest International

Berlin: Rudolf-Mosse-Stift |

Wilmersdorf.

Jugendstadträtin Heike Schmitt-Schmelz eröffnet am 25. Juni das Gartenfest „Internationaler Kiez“ in der Kinder- und Jugendeinrichtung im Rudolf-Mosse-Stift, Rudolf-Mosse-Straße 11. Von 14 bis 18 Uhr wird Kindern und Familien jede Menge Unterhaltung mit Musik und Theater geboten, es gibt eine Hüpfburg, Spiele für Groß und Klein, Bastelwerkstätten und vieles mehr. Am Lagerfeuer wird gesungen und Stockbrot gebacken und für den kleinen Hunger stehen Speisen und Getränke aus aller Welt bereit.