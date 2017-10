Monsterball und Stockbrot

Berlin: Abenteuerspielplatz Holsteinische Straße |

Wilmersdorf.

Das Herbstferienprogramm des pädagogisch betreuten Abenteuerspielplatz im Güntzelkiez für Kinder von sechs bis 14 Jahren, Holsteinische Straße 45, klingt mit Action und Kreativität aus. Am Donnerstag, 2. November, steht von 10 bis 12 Uhr ein Monsterballspiel auf dem Programm, von 14 bis 18 Uhr gibt es Suppe nd Stockbrot am Lagerfeuer. Gummitwist und Seilspringen ist am Freitag, 3. November, von 10 bis 12 Uhr Trumpf. Beim Basteln von 13 bis 16 Uhr wird es dann bei der "Schleimherstellung" so richtig schön ekelig. Alle Angebote sind kostenfrei, Informationen gibt es unter

863 940 33.