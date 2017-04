ESSDA Europameisterschaften im Equalitytanz 2017

Bei den Europameister_innenschaften des Equality-Tanzsports 2017 (EC 2017) tanzen die besten Frauen- und Männerpaare um den offiziellen Titel in Standard, Latein und 10 Tänze. Aber auch alle anderen Paare tanzen - getragen durch den Applaus des Publikums - um ihren persönlichen Titel ihrer eigenen besten Leistung. Ergänzt wird das Turnier um die Wettbewerbe in Showtanz für Paare und Showtanz für Gruppen – ein ganz besonderes Highlight. Macht mit beim Queer und Fun-Wettbewerb ! Die Anmeldegebühr ist im Eintrittspreis der Tageskarte enthalten.Die EC 2017 wird für Tänzer_innen wie Zuschauer_innen ein unvergessliches Erlebnis werden: Tolle Musik, eine super Stimmung, die die Zuschauer_innen zaubern, bezauberndes Tanzen und ansteckende Begeisterung der Tänzer_innen …. Das Alles erwartet uns!Donnerstag, 27.07.2017:•11:00: Seniorinnen Frauen Standard & Senioren Männer Latein•14:00: Hauptgruppe Frauen Latein & Hauptgruppe Männer StandardFreitag, 28.07.2017:•11:00: Vorrunden Senior_innen & Hauptgruppe 10 Tänze und Show Gruppe & Show Paar•14:00: Finals 10 Tänze, Show Gruppe & Show Paar sowie Queer & Fun-WettbewerbSamstag, 29.07.2017:•11:00: Seniorinnen Frauen Latein & Senioren Männer Standard•14:00: Hauptgruppe Frauen Standard & Hauptgruppe Männer Latein•20:00: Großer Ball inkl. SiegertänzeEintrittskarten für Gäste:•Tageskarte: 15,- €•Tageskarte ermäßigt: 10,- € (Schüler:innen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr)•Eintritt ist bis zum vollendeten 6. Lebensjahr frei•Ball Samstag Abend: 10,- €Karten werden nur an an der Tageskasse verkauft.Weitere Informationen: equalitydance-ec-2017.info