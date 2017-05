Nur für Erwachsene: neue Fitnessanlage im Volkspark Wilmersdorf

Wilmersdorf. Am 26. April wurde im Volkspark Wilmersdorf eine neue Fitnessanlage eröffnet.

Sie wurde von Adidas anlässlich des „adidas Runners City Night Run“ 2016 gespendet. „Alle Läufer konnten über den Bauort der Anlage mitentscheiden und erfreulicherweise fiel die Entscheidung zugunsten des Volksparks aus“, erklärte Stadtrat Oliver Schruoffeneger.Nicht nur sportbegeisterte Parkbesucher freuten sich über die attraktive Outdoorsportanlage mit technisch hochwertigen und wartungsarmen Geräten. Die Kinder waren die ersten, die gleich alles ausprobierten und so manchen Vater zu ein paar Reckschwüngen animierten.Ben und Luca brauchen das nicht. Die beiden Männer nutzen die Anlage für ihr tägliches Fitnessprogramm. Zusammen mit Freunden sind sie fast täglich im Park, machen Sport, joggen oder boxen. „Gut, dass es jetzt auch Geräte für Erwachsene gibt mit so vielen unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten“, freut sich Ben. „Sie sind anspruchsvoller als im Fitnessstudio und wir sind hier auch noch an frischer Luft. Gut ist auch der weiche Bodenbelag.“ Außerdem könnten sie Essen mitbringen und Musik spielen. Er erinnert sich etwas wehmütig an die Trimm-Dich-Pfade früherer Zeiten und wünscht sich mehr solche Plätze. „Das hier könnte durchaus auch ein Generationentreff werden“, hofft er.