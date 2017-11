Robben glänzt mit drei Toren

Wilmersdorf. Unter Neu-Trainer Fatih Polat hat der Landesligist seinen Lauf fortgesetzt und am vergangenen Sonntag gegen die SF Johannisthal 4:1 (4:1) gewonnen. Mann des Tages war Torjäger Robben, der drei Treffer erzielte. Zudem traf Sanyang, Beyer sorgte für das zwischenzeitliche 1:1. „Das Einzige, was ich bemängele, ist, dass wir nach dem 4:1 zu satt waren“, sagte Polat.



Weiter geht es für Wilmersdorf am Sonntag mit dem Heimspiel im Pokal gegen den Oberligisten Hertha 06 (14 Uhr, Volkspark Wilmersdorf).

