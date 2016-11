ADAC berät Autokäufer

Wilmersdorf.

Was beim Kauf eines Gebrauchtwagens zu beachten ist, darüber informiert die ADAC-Niederlassung in der Bundesallee 29 am Dienstag, 22. November. Der kostenlose Themenabend beginnt um 19.30 Uhr und gibt Aufschluss zu Punkten wie Kfz-Check und Probefahrt, den rechtssicheren Kaufvertrag, die richtige Ummeldung des Fahrzeugs und den Umfang einer Gebrauchtwagengarantie. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich anzumelden unter86 86 200 oder per E-Mail unter ADAC-Wilmersdorf@bbr.adac.de