Fahrradtour für Zugezogene

Charlottenburg.

Die ADFC-Stadtteilgruppe City-West bietet in Zusammenarbeit ihrem Landesverband für alle Zugezogenen und Interessierten am Sonntag, 27. August, eine Radtour durch den Bezirk an. Der familienfreundliche Streifzug mit dem Drahtesel zeigt unter anderem günstige Wege mit dem Rad zu Alltags- und Ausflugszielen auf und führt zu Orten, die versteckt, skurril, historisch oder einfach „ein Muss“ sind. Die Tour mit dem Titel „Spreetangente“ startet um 14 Uhr am Rathaus, Otto-Suhr-Allee 100, und endet nach 18 Kilometern in gemütlichem Tempo um 17 Uhr an an der Heerstraße/Ecke Teufelsseestraße. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.