Netzwerk Fahrradfreundliches Charlottenburg-Wilmersdorf

Wir würden dir gerne helfen, deine alten grauen Hüllen abzulegen und dich heraus zu putzen. Wir wünschen uns, dass du fahrradfreundlicher, menschengerechter und lebenswerter wirst und möchten dir bei der Verwandlung kräftig unter die Arme greifen.Gern würden wir dir eine Plattform bieten, auf der sich aktive Bürger*innen untereinander austauschen und gemeinsam an diesem Ziel arbeiten können. Außerdem könnten wir dir anbieten, durch starkes Bürgerengagement, im Dialog mit der Bezirkspolitik und mit Aktionen auf der Straße die Umsetzung des bald in Kraft tretenden RadGesetzes zu begleiten.Wer ist wir? Eine lockere und bunte Runde, die gerne Fahrrad fährt und sich für Verbesserungen im Bezirk engagieren möchte. Einige von uns sind auch beim Volksentscheid Fahrrad oder im ADFC aktiv, andere in Bürgerinitiativen oder haben bisher keine Erfahrung, aber große Lust etwas zu bewirken.Wie kann man mitmachen? Wir treffen uns zur Zeit jeden ersten und dritten Dienstag im Monat. Jede*r ist herzlich eingeladen, kann ohne Anmeldung vorbeikommen oder uns einfach kontaktieren.Bei Interesse und weiteren Fragen, melde dich. Wir freuen uns!Charlottenburg-Wilmersdorf@Volksentscheid-Fahrrad.de.