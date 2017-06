Sanierung auf der Bundesallee

Wilmersdorf.

Noch bis 29. Juli werden im Auftrag des Bezirksamtes in der Bundesallee die Fahrbahnen des Wilmersdorfer Tunnels und des Bundesplatztunnels saniert. In diesem Zeitraum herrscht absolutes Halteverbot entlang der parallel verlaufenden Nebenfahrbahnen. Die Fahrbahnen der beiden Tunnel werden abschnittsweise auf Vordermann gebracht, der Verkehr wird jeweils über die Nebenfahrbahnen geleitet. Bis zum 13. Juli ist die Westseite des Bundesplatztunnels in südlicher Fahrtrichtung dran, seine Ostseite in nördlicher Fahrtrichtung wird vom 14. bis 25. Juli saniert. Die Erneuerungsmaßnahmen des Wilmersdorfer Tunnels laufen vom 5. bis 18. Juli (Westseite) beziehungsweise vom 19. bis 29. Juli (Ostseite).