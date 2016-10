Ärger mit der Postzustellung

Leider gehöre auch ich zu den Menschen, die sich immer wieder über die Postzustellung - hauptsächlich von Paketen oder eingeschriebenen Sendungen - beschweren müssen.

Gerade letzten Sonnabend ist es wieder passiert: ich war den ganzen Tag zu Hause; es klingelte und ich ging zur Tür um den Türöffner für die Haustür zu betätigen. Ich hörte wie unten in den Briefkästen etwas eingeworfen wurde. Obwohl es im Hause einen Aufzug gibt kam der Postbote nicht hoch.

Als ich im Laufe des Nachmittags runter ging um nachzusehen ob ich auch etwas bekommen hätte, fand ich in meinem Briefkasten einen gelben Benachrichtigungsschein des Briefträgers in dem mir mitgeteilt wurde, daß eine Einschrieb-Briefsendung aus dem Ausland für mich abholbereit in der Kissinger Straße läge.

Das ist eine echte Unverschämtheit und lange nichts das erste Mal. daß so etwas passierte.

Wenn ich weiß, daß ich nicht zu Hause bin klebe ich manchmal eine Zettel neben meine Klingel, daß man doch bitte die Sendung bei meinen Nachbarn - ist erwähne auch gezielt welche Personen ich meine - abgeben möge.

In den seltensten Fällen wird dis getan.

Als noch stets den gleichen Paketboten und Briefträger gab, hat es diese Probleme nie gegeben; da die jetzt aber ständig wechseln - was ich auch als eine äußerst dumme Philosophie der Post empfinde - kennt man den entsprechenden Zusteller natürlich nicht mehr und dieser nicht die Empfänger.

Und dafür wird ständig das Porto erhöht, die Briefkästen immer weniger und am Montag gibt e anscheinend überhaupt keine Zustellung mehr.

Ein sehr trauriges Kapitel in der Post/DHL.

Christoph-A.Gebhhardt

