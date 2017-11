Bloom Fotostudio

Berlin: Bloom Fotostudio | Bloom Fotostudio, Xantener Straße 10, 10707 Berlin, bloom-fotostudio.de, 88 92 84 17



Der japanische Fotokünstler Masa Yuasa bietet professionelle Portrait-, Business- und Familienfotos an.



Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.

Gefällt mir