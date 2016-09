Neu eröffnet

Berlin: Zimmerli | Zimmerli, Kurfürstendamm 38, 10719 Berlin



Mitte August eröffnete das Schweizer Traditionsunternehmen einen Shop in der City-West. Hier werden Unterwäsche, Homewear und Pyjamas verkauft. Ergänzt wird die Basiskollektion durch aktuelle Saisonentwürfe.







Wohlfahrt’s Wirtshaus, Emser Straße 24, 10719 Berlin, Di-So 17-24 Uhr



Am Ludwigkirchplatz eröffnete das neue Restaurant, das moderne österreichische sowie mediterrane Gerichte in entspannter, urbaner Atmosphäre anbietet.

Gefällt mir

0