Wochenmarkt wird verlegt

Wilmersdorf.

Die Vorbereitungen zur Verlegung des Wochenmarktes von der Mainzer Straße auf den Bundesplatz sind abgeschlossen. Am Donnerstag, 7. September, fand zum ersten Mal ein Markt auf der Gehwegfläche des Bundesplatzes statt. Künftig werden die Stände montags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr aufgebaut. Stadtrat Arne Herz, Leiter der Abteilung Ordnungsangelegenheiten: „Wir erhoffen uns an dem neuen Standort die Erschließung neuer Kundschaft, eine positive Belebung des Areals auf dem Bundesplatz abseits des Straßenverkehrs und als Nebeneffekt eine spürbare Entlastung der Parksituation in der Mainzer Straße.“