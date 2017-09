Besuch aus Fernost : Gegenbesuch für Mitte Oktober geplant

Reinickendorf. Schüler einer chinesischen Grundschule aus Peking und deren Partnerschule, der Victor-Gollancz-Grundschule, wurden von Bürgermeister Frank Balzer (CDU) im Rathaus Reinickendorf empfangen.

Seit 19 Jahren mit Peking verbunden

Weitere Informationen zur Partnerschaft gibt es unter www.pasch-net.de

Im historischen Saal der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) nahmen die Fünft- und Sechstklässler auf jenen Stühlen Platz, auf denen sonst die Reinickendorfer Lokalpolitiker sitzen. Die deutschen und chinesischen Schüler nutzten die Gelegenheit, dem Bürgermeister viele Fragen zu stellen, etwa „Haben Sie auch mal Ferien?“, „Haben Sie viel zu tun?“ und „Was wollen Sie in Reinickendorf erhalten oder verändern?“.Zum Hintergrund: Seit 19 Jahren pflegt die Victor-Gollancz-Grundschule ihre partnerschaftlichen Kontakte nach China. In einer Arbeitsgemeinschaft können sich Schüler dazu mit Land und Sprache vertraut machen. Jährlich erfolgt ein Schüleraustausch. Nach dem jetzigen zehntägigen Besuch der Pekinger Schüler werden Mitte Oktober zwölf Reinickendorfer Mädchen und Jungen zum Gegenbesuch starten, um Peking sowie dortige Sitten und Bräuche kennen zu lernen. Bürgermeister Frank Balzer würdigte „diese wunderbare Gelegenheit, schon in so jungen Jahren in eine fremde Kultur eintauchen zu können“. Er dankte allen Organisatoren, die so etwas seit Jahren ermöglichen. Die Schulpartnerschaft wird vom Netzwerk der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) unterstützt. Diese Initiative wurde im Februar 2008 durch das Auswärtige Amt ins Leben gerufen. Sie stärkt und verbindet ein weltumspannendes Netz von rund 1800 Schulen im Ausland mit besonderer Deutschlandbindung, vor allem in den Schwerpunktregionen Asien, Naher und Mittlerer Osten sowie in Mittel- und Osteuropa.