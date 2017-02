Berlin: Vereinshaus Kolonie Steinberg |

Tegel. Ein Vortrag über umwelt- und bedarfsgerechtes Düngen im Kleingarten steht am Donnerstag, 9. März, auf dem Programm in der Kolonie Steinberg. Wer sich fürs Thema interessiert, kommt um 19 Uhr ins Vereinshaus in der Gorkistraße 183. bm