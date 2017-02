Wittenau.

Bei einem schweren Unfall im Kreuzungsbereich Am Nordgraben / Triftstraße ist am 22. Februar gegen 12 Uhr ein Autofahrer schwer verletzt worden. Sein Kombi war mit einem LKW zusammen gestoßen. Über den Unfallhergang waren bis Redaktionsschluss noch keine Einzelheiten bekannt. Der PKW-Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt.