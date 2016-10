Wittenau.

Bei einem Unfall in der Jean-Jaures-Straße am Nachmittag des 11. Oktober erlitt ein zehnjähriges Mädchen einen Beckenbruch. Das Kind hatte neben der Fahrbahn an einem Baum gestanden, war nach eigenen Angaben ausgerutscht und vom Auto eines 47-Jährigen überrollt worden, der auf der Straße in Richtung Waidmannsluster Damm unterwegs war und nicht mehr bremsen konnte.