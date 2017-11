Unfallopfer starb im Krankenhaus

Nach einem Verkehrsunfall am 30. September auf der Oranienburger Straße ist knapp einen Monat später eine 73-jährige Frau in einem Krankenhaus verstorben.



Bisherigen Ermittlungen zufolge war eine 39-jährige Autofahrerin an dem besagten Tag gegen 11.35 Uhr auf der Oranienburger Straße in Richtung Waldstraße unterwegs. Kurz vor der Jansenstraße übersah sie offenbar den Wagen, mit dem die 73-Jährige an der roten Ampel wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 73-Jährigen gegen ein anderes Auto geschoben, das dann gegen ein weiteres prallte. Während die 39-Jährige einen Schock erlitt und sich andere Unfallbeteiligte leichte Kopfverletzungen zuzogen, wurde die 73-Jährige mit Bein- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.In den Tagen nach dem Unfall verschlechterte sich der Zustand der Seniorin. Am 27. Oktober erlag sie ihren Verletzungen.