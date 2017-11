Wittenau.

Das Stadtteilbüro Siemensstadt des Vereins Sozial-kulturelle Netzwerke casa bietet am Donnerstag, 23. November, von 16 bis 18 Uhr eine kostenlose Führung durch das Landesarchiv Berlin, Eichborndamm 115-121, an. Das Landesarchiv Berlin ist das zentrale Staatsarchiv der deutschen Hauptstadt. Es übernimmt die bedeutenden Unterlagen Berliner Behörden und macht sie zugänglich. Für die Führung wird um Anmeldung gebeten unter382 89 12 oder per E-Mail unter stadtteilbuero@casa-ev.de