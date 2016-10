Wittenau.

„Den Himmel gibt’s echt“ heißt ein Film, der am Freitag, 4. November, um 19 Uhr im Rahmen der Reihe Kino in der Lindenkirche läuft. Der Originaltitel des US-Dramas aus dem Jahr 2014 lautet „Heaven Is for Real“, es basiert auf einem gleichnamigen Buch von Pastor Todd Burpos und dauert rund 100 Minuten. Der Eintritt zur Veranstaltung in der Wilhelm-Gericke-Straße 42 ist frei. Weitere Informationen gibt es unter414 12 36 oder auf www.emk-lindenkirche.de