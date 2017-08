Kinoabend in der Lindenkirche

Wittenau.

In der Reihe "Kino in der Lindenkirche" ist am Freitag, 25. August, um 19 Uhr in der Evangelisch-methodistischen Lindenkirche, Wilhelm-Gericke-Straße 42, die Tragikomödie „Das Beste kommt zum Schluss“ zu sehen. Durch einen traurigen Umstand lernen sich der weiße Milliardär Edward Cole (Jack Nicholson) und der afroamerikanische Automechaniker Carter Chambers (Morgan Freeman) kennen. Beide haben Krebs und liegen im selben Zimmer eines Krankenhauses. Als sich herausstellt, dass sowohl Cole als auch Chambers nach der Prognose der Ärzte nur noch wenige Monate zu leben haben, versuchen sie, der verbleibenden Zeit das Maximale abzutrotzen. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Weitere Informationen unter www.emk-lindenkirche.de