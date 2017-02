Könner am Klavier: Meisterpianisten im Reuter-Saal

Wittenau. Im dritten Jahr in Folge geben sich wahre Könner am Klavier im Ernst-Reuter-Saal die Ehre: die Reihe „Meisterpianisten in Reinickendorf“ findet dort seit 2014 statt.

Georgier Valerian Shiukashvili bildet den Abschluss

Das ausführliche Programm der gesamten Konzertreihe gibt es im Internet unter www.reinickendorf-classics.de

Nach dem Auftakt mit lateinamerikanischer Klaviermusik geht die Reihe am Sonntag, 25. Februar, um 19 Uhr weiter: Diesmal zu Gast ist Piotr Paleczny, der mit Frédéric Chopin einen der einflussreichsten Komponisten seines Landes ehrt. Palenczny, der selbst mehrfach bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet worden ist, präsentiert eine Auswahl der schönsten Chopin-Werke.Auch Vicky Stylianous’ Leidenschaft gilt der vielfältigen Musik eines Landes: In diesem Fall ist es ihre Heimat Griechenland. Sie lädt das Publikum am 18. März, um 19 Uhr, zu einem musikalischen Besuch ein.Zum Abschluss der „Meisterpianisten in Reinickendorf 2017“ gastiert mit Valerian Shiukashvili am 25. März, um 19 Uhr, ein Ausnahmekünstler der Szene im Ernst-Reuter-Saal. Der Direktor der Georgischen Akademie hat nicht nur zahlreiche Preise gewonnen, Studium und Ausbildung ausnahmslos mit Auszeichnung absolviert, sondern auch einen eigenen, international anerkannten Wettbewerb ins Leben gerufen.Karten für alle Konzerte gibt es zu Preisen ab 15 Euro unter47 99 74 23, an den Theaterkassen sowie an der Abendkasse des Ernst-Reuter-Saals.