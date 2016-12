Berlin: Ernst-Reuter-Saal |

Wittenau. „Christmas meets Cuba“ heißt es am Montag, 26. Dezember, um 16 Uhr im Ernst-Reuter-Saal am Eichborndamm 215. Die Klazz Brothers und die Band Cuba Percussion präsentieren internationale und deutsche Weihnachtslieder in neuem Gewand. Sie spielen bekannte Melodien, gemixt mit heißen kubanischen Rhythmen und einer Spur von Jazz. Karten zum Preis ab 27 Euro gibt es unter 47 99 74 23 oder an der Tageskasse. bm