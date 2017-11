Lebensrettung mit Keksen: Mediziner bietet Meditainment an

Wittenau. Im Rahmen der neunzigminütigen Bühnenshow "Wie Kekse Ihr Leben retten können" stellt Dr. Carsten Lekutat sein Geheimnis für ein gesundes und langes Leben am Sonnabend, 18. November, um 19 Uhr im Ernst-Reuter-Saal, Eichborndamm 215-239, vor.

Karten kosten 17 bis 25 Euro und können unter 47 99 74 23 bestellt werden. Weitere Informationen unter www.reinickendorf-classics.de

Der Arzt erzählt Geschichten aus seiner Hausarztpraxis in Tegel, beginnend als junger Medizinstudent (mit nur einem Vorbild: Dr. Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik), bis hin zu den schrulligen Besonderheiten des ärztlichen Hausbesuchs („Mein Mann hat einen Ochsensack“). Der Zuschauer blickt somit auch hinter die Kulissen einer Arztpraxis.Das Besondere: Nichts ist erfunden, alles ist wahr. Aber neben dem Humor kommt das vermittelte Wissen nicht zu kurz. Meditainment nennt Carsten Lekutat diese Form der Unterhaltung. Und der Erfolg wird, anders als bei anderen Comedy-Formaten, nicht in Lachern pro Minute, sondern in Erkenntnissen pro Minute gewertet. Neben der Tätigkeit in seiner Praxis moderiert Carsten Lekutat jede Woche die Sendung "Hauptsache gesund" im MDR Fernsehen und weitere Sendungen im Fernsehen der Deutschen Welle.